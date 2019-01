Sfrattati dopo 42 anni, coniugi foggiani ultrasettantenni disperati e in lacrime: "Non sappiamo dove andare"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Lei e suo marito, lui barbiere lei casalinga, si recano lì con due bambini piccoli. Trenta in tutto le famiglie che nel 1976 si stabiliscono lì. Una soluzione momentanea, alla quale Ferrovia e Comune di Foggia rispondono con concessione di residenza, allaccio utenze e quant'altro, che la famiglia nel tempo paga regolarmente. Gli anni passano tra tentativi di vedersi riconoscere una casa popolare dal Comune e figli che crescono. Nel 2005 la situazione si complica: la relazione inviata in Prefettura di alcuni lavori fatti dalla famiglia in casa porta le Ferrovie a "svegliarsi dal torpore" e a richiedere, dopo 5 anni, nel 2010, lo sfratto dell'immobile. La causa si chiude con l'obbligo per i due coniugi ultrasettantenni di abbandonare quella casa. Solo loro, paradossalmente, non tutte le trenta famiglie. L'ufficiale giudiziario arriverà il 6 febbraio. La disperazione è tanta. "Dove andremo?" si chiede Carmela, invalida al 75%. Della vicenda sarebbe al corrente il sindaco di Foggia, Franco Landella. Ma sistemazioni alternative ai due coniugi al momento ancora non sono pervenute.