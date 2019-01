Coniugi "anziani e malati" sfrattati dalle Ferrovie (dopo 42 anni). Cassitti: "E' insopportabile, chiederò un rinvio"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"E' una cosa che purtroppo non riesco a digerire: primo perchè si tratta di persone anziane e malate, secondo perchè è vero che hanno occupato alloggi quarant'anni fa, ma hanno lottato per acquistarli anche". Così il consigliere comunale di Foggia delegato alle Politiche abitative, Saverio Cassitti, che a Foggiatoday annuncia che il 6 febbraio sarà presso l'abitazione dei coniugi Consiglio per "fare in modo che lo sfratto sia prorogato", in attesa di trovare soluzioni alternative per Carmela e Savino, residenti in via Montegrappa, case del "dopolavoro ferroviario", oggi costretti a lasciarle. Qui la storia.

Domani intanto vertice in Prefettura a Foggia sull'emergenza abitativa alla presenza dell'assessore regionale, Alfonso Pisicchio.