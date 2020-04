Servizio di recupero dei gatti feriti inattivo, scatta la denuncia di Protezione animali: “Andremo dal Prefetto”

“È partita la denuncia della nostra Associazione per interruzione di pubblico servizio e lunedì saremo dal Prefetto per chiedere di precettare la ASL per la riattivazione”, è quanto dichiara Terry Marangelli, presidente dell’Associazione Volontari protezione animali di Foggia.

In una nota, i volontari denunciano che il servizio di recupero dei gatti feriti non è più attivo: “Accade che da alcune settimane, all’indomani della trasmissione di una nota interpretativa del dirigente veterinario regionale ASL che porta la data del 26 febbraio scorso, i cittadini si sentano rispondere dalla Polizia Municipale che il servizio di recupero dei soli gatti feriti (ma non dei cani) non è più attivo e che, qualora lo volessero, devono portare gli animali a propria cura presso il veterinario libero professionista indicato dal Comune. Non ci sono alternative, altrimenti i gatti restano lì dove sono, agonizzanti. Sono almeno una decina i gatti segnalati in questi giorni soccorsi da privati cittadini con l’aggravante che non esistono neanche luoghi per la degenza, se non presso alcuni veterinari”.

“Secondo la nuova Legge Regionale (n. 2 del 7 febbraio 2020), ma nel testo non è assolutamente chiaro, è il Comune che ora dovrebbe recuperare i gatti feriti, ma solo quelli, perché i cani feriti, i gatti e i cani da sterilizzare resterebbero di competenza ASL. Questo significa che si dovrebbero avere due servizi di accalappiamento, uno gestito dalla ASL e l'altro dal Comune e lo troviamo ‘demenziale’. Nella nuova legge – rincara la Marangelli – è tutta la questione gatti ad essere nebulosa, ma, al di là di qualsiasi interpretazione, è gravissimo che la ASL sospenda il servizio all’improvviso, senza concedere al Comune dei tempi congrui per organizzarsi. Disporre un servizio di recupero non è cosa semplice. La questione sarà comunque portata all’attenzione del Comune di Foggia e della Regione Puglia, grazie all’interessamento del Consigliere comunale Giuseppe Fatigato. Adesso, dopo la denuncia, segnaleremo individualmente anche i veterinari ASL reperibili che ometteranno il servizio”.