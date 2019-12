Il sindaco D'Onofrio torna in libertà: revocati gli arresti domiciliari, obbligo di dimora nel Comune di Serracapriola

Revocata la misura cautelare degli arresti domiciliari al sindaco di Serracapriola, Giuseppe D’Onofrio. Lo ha deciso questa mattina il gip del Tribunale di Foggia, Domenico Zeno, che ha ritenuto così di accogliere l’istanza dell’avvocato del primo cittadino, Mercurio Galasso, sostituendola con l’obbligo di dimora, all’esito di un lungo interrogatorio di garanzia avvenuto lunedì scorso.

In carica dal 2016, D’Onofrio era stato arrestato lo scorso 20 novembre con le accuse di concussione e abuso d’ufficio. Soddisfatto per questo primo risultato il legale, che in mattinata ha rinunciato al Riesame. “E’ bene che si sappia – fa sapere a Foggiatoday- che chiederemo di essere ulteriormente ascoltati affinché chi lo sta accusando sia consapevole che non ci fermeremo. Ora diremo noi le nostre verità” dichiara sibillino.