Spuntano rettili in ospedale, ospiti 'sgraditi' nei bagni e nei corridoi di Anatomia Patologica: tre casi in 15 giorni

Tre "ospiti sgraditi", piccoli rettili non meglio identificati, ritrovati nei bagni e nei corridoi della palazzina in cui sono ubicati i locali della Anatomia Patolpgica Universitaria degli Ospedali Riuniti di Foggia.

Oggi, il terzo episodio registrato dall'inizio del mese: questa mattina, infatti, un altro ospite strisciante è stato individuato nel corridoio della struttura ospedaliera. Non è, come detto, il primo episodio: era già successo il 12 agosto, e prima ancora nel pomeriggio del 7 agosto, quando un altro 'rettile' era stato ritrovato nel bagno della stessa struttura.

Tali presenze (non certo occasionali, dunque) erano state già segnalate alla direzione sanitaria del 'Riuniti' per attivare ogni azione tesa a disinfestare l'area, a tutela della sicurezza del personale in servizio e degli utenti che vi accedono.

