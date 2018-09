Cambio di guardia in via Fraticelli: Serafino Vassalli è il nuovo comandante dei vigili del fuoco

E' l'ingegnere Serafino Vassalli il nuovo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia. Vassalli succede a Carlo Federico, il passaggio di consegne è avvenuto lo scorso 18 settembre.

Vassalli ha iniziato la sua carriera nel Corpo Nazionale come funzionario del Comando di Torino, ricoprendo l’incarico di Vice Comandante. E’ stato, successivamente, Comandante Reggente di Alessandria, Aosta e Vercelli. Dal 2001 al 2003, nominato Dirigente, ha assunto il comando della Provincia di Biella, per poi passare alla giuda del Comando della Provincia di Avellino dal 2003 al 2009.

Ha ricoperto la carica di Comandante della Provincia di Benevento fino al 2014 per poi passare alla Dirigenza dell’Ufficio Per la Sicurezza del Viminale e degli Uffici Centrali a Roma fino al 2015. E’ stato Componente dell’Ufficio per la Consulta della Sicurezza e Dirigente Referente della Colonna Mobile e del Soccorso della Regione Campania dal 2015 ad oggi. Su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri gli sono state conferite le onorificenze di Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana e di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana.