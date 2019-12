Sansa sversata nei campi, grave illecito a Lucera: sequestrato il terreno, denunciato titolare di un frantoio

Sansa umida sversata illecitamente nei camp.

E' quanto scoperto dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Pietramontecorvino che, su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia, hanno accertato un ingente abbandono di sansa umida proveniente dalla lavorazione di olive su un terreno agricolo sito in località 'Cimino' in agro di Lucera, ad opera degli stessi proprietari titolari anche di un frantoio oleario. Gli stessi proprietari sono stati denunciati a piede libero per gestione illecita di rifiuti e il terreno sottoposto a sequestro.