Sigilli a 'Bagni Bonobo', il lido della movida estiva di Capitanata: ancora guai per la 'Biessemme' di Romito

La concessione demaniale era stata revocata in seguito all'interdittiva antimafia a carico dell'amministratore unico della società, che non ha ottemperato allo sgombero dell’area per riportare il sito allo stato originale