Caporali in fuga sulle strade di Capitanata: abbandonano auto e scappano a piedi, sequestrati due mezzi

Continuano, a ritmo serrato, le azioni di contrasto al fenomeno del caporalato in Capitanata. Nella giornata di ieri, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Settentrionale” di San Severo, durante un servizio di controllo straordinario del territorio, hanno intercettato una Renault Scenic, con targhe rumene e numerose persone a bordo.

L’autista accortosi del sopraggiungere degli agenti, ha bloccato repentinamente il veicolo sulla sede stradale per poi fuggire a piedi unitamente agli altri occupanti del veicolo facendo perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti. Dal controllo dell’autovettura si è accertato che la stessa risultava essere immatricolata in Italia e che le targhe originali erano state disapplicate e sostituite da altre di diversa nazionalità.

Il veicolo risultava intestato ad un cittadino straniero, di nazionalità macedone, residente in Italia. Inoltre si accertava che il veicolo era sprovvisto della copertura assicurativa e della revisione. Il mezzo è stato quindi sottoposto a sequestro. Mentre si svolgevano le operazioni di recupero del veicolo, stava sopraggiungendo un'altra autovettura con a bordo numerose persone, ma l’autista, scorta la presenza degli agenti, a debita distanza, ha immediatamente bloccato la marcia ed unitamente agli altri occupanti del veicolo per fuggire, anche lui, a piedi tra i campi.

L’autovettura, in particolare una Ford Galaxy, risultava anch’essa intestata ad un cittadino macedone residente in Italia e priva della copertura assicurativa. Anche in questa circostanza si è procedutoal sequestro del veicolo. E’ tuttora in corso l’attività di identificazione dei conducenti delle autovetture sottoposte a sequestro, nella circostanza utilizzate per il trasporto di persone da impiegare nei lavori agricoli.