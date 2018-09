Rastrellamenti a Vieste, sotto un sasso "spunta" un revolver pronto all'uso: a chi serviva?

Tra i sassi "spunta" un revolver. E' quello recuperato nei giorni scorsi, a Vieste, dai carabinieri della Tenenza di Vieste, con il supporto dei militari della Compagnia di Intervento Operativo dell’11° Reggimento Puglia, che hanno dato corso ad un’importante operazione di perlustrazione del territorio rurale del Gargano e di Vieste in particolare.

Nel corso di tale attività, in località 'Coppitella' del comune di Vieste, i carabinieri hanno rinvenuto, nascosto sotto un ammasso di pietre, un sacchetto contenente una pistola tipo revolver di fabbricazione svizzera mod. “Schmidt 1882”, completa di quattro cartucce cal. 7.5, perfettamente manutenuta ed efficiente.

Arma e munizioni sono state sottoposte a sequestro e temporaneamente custodite presso quel Comando in attesa delle autorizzazioni dell’Autorità Giudiziaria per il successivo invio al R.I.S. di Roma. Non è escluso infatti che le stesse possano essere state utilizzate nella faida che ha interessato Vieste nel recentissimo passato. Sono ora in corso le indagini volte ad identificare il possessore dell'arma.

