Maxi sequestro di prodotti alimentari: blitz in 14 ditte e aziende agricole, anche in provincia di Foggia

E' coinvolta anche la provincia di Foggia nella maxi operazione dei carabinieri dei nuclei dei reparti di tutela agroalimentare di Salerno e Torino che questa mattina hanno dato vita ad una operazione che ha coinvolto Campania, Puglia, Lombardia e Piemonte.

Il sequestro dei prodotti alimentari è avvenuto in seguito all'ispezione dei militari in varie ditte e aziende agricole di Napoli, dove sono state sequestrati 120 chili di patate prive dei certificati di provenienza e non conformi in materia sanitaria, ma anche nelle province di Salerno, Como, Foggia, Barletta, Trani e Cuneo, dove sono state sequestrate centinaia di chili di dolci, vino rosso, prodotti caseari, e miele.