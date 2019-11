Rifiuti pericolosi, olio e batterie esauste e vecchi pneumatici: sequestrata officina abusiva sul Gargano

Una ex officina meccanica trasformata abusivamente in un’attività di riparazione auto. E' quanto scoperto dagli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Vieste, insieme ai colleghi della PolStrada di Foggia, a Peschici, sul Gargano.

Durante un controllo amministrativo all’interno dei locali della vecchia officina meccanica, gli agenti hanno scoperto un’attività abusiva di riparazione auto, condotta da un soggetto privo di titolo abilitativo. All’interno del locale sono stati recuperati e sequestrati oltre 100 litri di rifiuti pericolosi consistenti in olio minerale esausto prodotto durante la riparazione degli autoveicoli, 40 pneumatici usurati e 14 batterie esauste.

Al momento del controllo erano in riparazione 2 autoveicoli di privati cittadini che si erano avvalsi di tale officina non autorizzata; i proprietari, come previsto dalla normativa vigente, sono stati sanzionati per essersi avvalsi, nella riparazione del proprio veicolo, di un meccanico non autorizzato. Tutta la strumentazione meccanica presente è stata sequestrata ai fini della confisca.