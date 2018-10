È pericoloso per la pubblica incolumità: scatta il sequestro di 'Palazzo De Troia' a Lucera

Quest'oggi i militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Lucera, nell'ambito di un'attivita di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica du Foggia, hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari di Foggia, di Palazzo De Troia - immobile di proprietà del Comune che ospita l'ufficio del giudice di pace e gli uffici comunali (anagrafe) - poiché sono stati ravvisati rilevanti pericoli per la pubblica incolumità. Sul posto i vigili del fuoco.



È emerso quindi che le tre parti perimetrali dell'immobile sito in pieno centro sono segnate da crepe ed irregolarità. In fase di distacco anche parti di volta interne all'edificio. Già in precedenza, così come avrebbero accertato i consulenti tecnici nominati dal Pm, vi erano stati distacchi di calcinacci ed intonaco, dentro e fuori.



Per questi motivi e per preservare l'incolumità degli utenti, la Procura della Repubblica di Foggia ha ottenuto dal Gip del capoluogo dauno l'ok al sequestro preventivo dell'immobile. Hanno contribuito all'attività di indagine, ispezioni, accertamenti di natura tecnica e documentale.



Ipotizzati a carico di alcuni soggetti che hanno ruoli di rilievo all'interno del Comune, i reati di omissione d'atti d'ufficio e omissioni di lavori in edifici che minacciano rovina.