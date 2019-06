Fatiscente, pericoloso e mai assicurato: sequestrato veicolo utilizzato per il trasporto di lavoratori nei campi

Servizi "anticaporalato", sequestrato un veicolo fatiscente e pericoloso utilizzato per il trasporto di lavoratori nei campi. E’ successo ieri, in agro di Lucera, dove i carabinieri della compagnia federiciana, su disposizione del Comando Provinciale di Foggia, hanno eseguito numerosissimi controlli alla circolazione stradale, prevalentemente nelle località rurali insistenti nelle contrade Palmori, Vaccarella e San Giusto, finalizzati ad individuare veicoli impiegati per il trasporto, in condizioni di grave pericolo, nei campi dei lavoratori stagionali.

Purtroppo i risultati non hanno tardato ad arrivare. In località Palmori, infatti, un equipaggio della Stazione di Pietramontecorvino ha intercettato una vecchia Opel Astra Station Wagon, con targhe bulgare, il cui conducente, alla vista dei militari, ha subito tentato la fuga. I carabinieri, tuttavia, non hanno impiegato molto a bloccare, in sicurezza, il mezzo e a scoprire il perché del tentativo di fuga. Il conducente, un 43enne ghanese, è risultato sprovvisto di patente di guida, poiché mai conseguita, mentre il veicolo, mai assicurato, era chiaramente in pessime condizioni e non veniva sottoposto a revisione da svariati anni.

I carabinieri hanno quindi proceduto a controllare i due connazionali del guidatore, risultati comunque esenti da provvedimenti giudiziari o amministrativi, e a sottoporre a sequestro il pericoloso veicolo, che è stato affidato ad una depositeria del posto. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati ad individuare la reale destinazione dei tre, allo scopo di identificare il loro datore di lavoro e verificarne il rispetto delle normative di settore.