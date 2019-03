Scarpe e giubbotti "tarocchi", operazione anti-contraffazione in zona 'Venerdì': scatta il sequestro

Questa mattina, nell’ambito dei servizi di polizia commerciale finalizzati al contrasto dell’abusivismo su area pubblica, a Foggia, il personale della Squadra Annonaria della Polizia Locale ha posto in essere una operazione anti-contraffazione, procedendo al sequestro penale di 179 pezzi contraffatti.

Nel dettaglio, sono stati sequestrati 58 paia di scarpe, 12 giubbotti e 107 stemmi riproducenti il marchio di nota casa produttrice di abbigliamento sportivo; tutto ciò, nei pressi del mercato settimanale del 'Venerdì' in zona via Miranda. Il venditore, alla vista degli agenti, è fuggito dileguandosi tra la folla ed abbandonando la merce. La Polizia Locale ha quindi redatto una informativa di reato, allo stato, contro ignoti. Nel corso dell’attività è stato, inoltre, sequestrato un veicolo per mancanza di copertura assicurativa.