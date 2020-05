Sequestrate mascherine per bambini a Foggia: nessuna garanzia contro il contagio, riportavano loghi contraffatti di eroi e noti personaggi

Proseguono senza sosta i controlli dei reparti del comando provinciale della guardia di finanza di Foggia, nell’alveo delle specifiche competenze istituzionali, sul rispetto delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione epidemiologica da Covid-19 varate dall’autorità di governo, che hanno impattato in modo sensibile sugli spostamenti dei cittadini e sulle attività sociali ed economiche del Paese.

In tale contesto, in un negozio in pieno centro del capoluogo dauno, i finanzieri della compagnia di Foggia hanno scoperto la vendita di mascherine filtranti per bambini, recanti la stampa di immagini e loghi di noti personaggi ed eroi della Marvel e della Disney, quali “Spiderman”, “Avengers”, “Fortnite”, “Me contro Te” e “Frozen”.

Gli approfondimenti svolti sulla regolarità dei prodotti hanno fatto emergere che i loghi riportati sui dispositivi facciali filtranti, che per altro non offrivano alcuna garanzia contro il contagio da Covid-19, erano contraffatti.

Sono state quindi sequestrate circa 1000 mascherine e il titolare dell’esercizio commerciale è stato denunciato all’autorità giudiziaria per la vendita di prodotti riportanti marchi e segni distintivi contraffatti nonché per ricettazione.

L’operazione, oltre a contrastare ogni forma di comportamento irresponsabile che può pregiudicare la salute dei cittadini, anche giovanissimi, si inserisce nella costante opera condotta dalla guardia di finanza a tutela dell’economia sana e degli imprenditori onesti nella lotta alla contraffazione, fenomeno moltiplicatore di illegalità e ricchezza illecita.