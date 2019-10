Blitz nel casolare di campagna: GdF sequestra 1,5 kg di infiorescenze di marijuana e una pistola pronta all'uso

‘Sorpresa’ nelle campagne del Cerignolano, dove la Guardia di Finanza ha rinvenuto e sequestrato oltre 1,5 kg di infiorescenze di marijuana e una pistola con matricola abrasa.

La Guardia di Finanza ofantina, infatti, nell’ambito del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti, a seguito di pattugliamenti eseguiti dopo la recente scoperta della piantagione di 13.000 piante di cannabis indica e l’arresto, in flagranza di reato, di tre responsabili intenti alla relativa coltivazione, ha rinvenuto e sottoposto a sequestro, in agro di Cerignola, infiorescenze di cannabis e una pistola con matricola abrasa.

Durante le attività di controllo è stato individuato un fabbricato rurale in fase di ristrutturazione, all’interno del quale, parzialmente occultato, è stato rinvenuto oltre un chilogrammo e mezzo di infiorescenze di cannabis, in fase di essiccazione, nonché una bilancia elettronica ed alcuni sacchetti di plastica usati per confezionare la sostanza stupefacente.

A seguito di ulteriori ricerche, in un’area adiacente al fabbricato rurale, è stata ritrovata, occultata alla base di un ceppo di vite, una pistola Beretta, cal. 7.65, con matricola abrasa. L'arma era sprovvista di caricatore, ma aveva il colpo in canna ed era pronta all’uso. Inoltre, la stessa era stata modificata per l’eventuale impiego di silenziatore. Sono in corso approfondimenti investigativi volti ad individuare gli autori dei reati e ad accertare eventuali usi dell’arma in recenti eventi delittuosi.