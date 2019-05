Pesca illegale sul Gargano, scattano i sequestri (e le multe): recuperati ricci di mare e reti da posta

Ancora una operazione di Polizia Marittima finalizzata alla repressione dell’attività di pesca illegale messa a segno dalla Guardia Costiera tra il Golfo di Manfredonia e il Gargano.

Nella giornata di ieri, nello specchio acqueo prospiciente i Comune costieri di Manfredonia, Monte Sant'Angelo e Mattinata, la motovedetta costiera CP 820 e due gommoni GC 085 e GC 137, coadiuvati da una pattuglia dinamica terrestre, hanno individuato quattordici attrezzi da pesca non regolamentari, nello specifico reti da posta, installati in violazione delle specifiche disposizioni del legislatore in materia di pesca e di sicurezza della navigazione. Gli stessi, posizionati a pochissima distanza dalla costa per una distanza lineare di totale di circa 2500 metri, venivano immediatamente rimossi e posti sotto sequestro preventivo.

Inoltre, raggiunto l’approdo di Mattinatella, agro del Comune di Mattinata, il GC 085 individuava un pescatore sportivo in immersione intento nella pesca di ricci di mare; l soggetto deteneva, al momento del controllo, un totale di circa 100 esemplari appena pescati. Al contravventore è stata elevata una sanzione amministrativa pari a 4000 euro per la pesca del riccio di mare in periodo di fermo biologico, provvedendo contestualmente al sequestro del prodotto ittico e dell’equipaggiamento utilizzato (autorespiratore e bombola).

Il sequestrato si aggiunge a quello svolto lo scorso 16 maggio, in un’operazione congiunta con la Polizia stradale di Foggia, a carico di pescatore sportivo intento a trasportare, dopo la raccolta e per la successiva vendita, un totale di circa 200 ricci. L’attività di repressione condotta dagli uomini della Guardia Costiera proseguirà incessante al fine di identificare i responsabili delle condotte illecite di cui sopra ed in generale contro tutti i comportamenti contrari alle norme in materia di pesca, sicurezza della navigazione e tutela dell’ambiente.

Gallery