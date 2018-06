Manufatti abusivi in spiaggia: sequestrata a Siponto area demaniale marittima di 3mila mq

Prosegue senza sosta l’attività del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale (NOPA) di Bari che nella mattinata di ieri, nell’ambito dell’attività di Polizia ambientale e demaniale in località Siponto, grazie ad un team composto dal personale appartenente alla Guardia Costiera della Capitaneria di porto di Manfredonia, congiuntamente al personale dell’Ufficio Settore Abusivismo del Comune, dell’Agenzia delle Dogane ed dell’aliquota della Polizia municipale del posto, hanno posto sotto sequestro penale (ex art. 321 co. III bis c.p.p.), con il coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia, un’area demaniale marittima di circa tremila mq sulla quale insistono vari manufatti di difficile/facile rimozione, occupanti arbitrariamente il demanio marittimo senza qualsivoglia titolo concessorio/autorizzativo, concretizzando così un impedimento al passaggio e allo stazionamento delle persone da e verso il mare, a danno dell’interesse della collettività e degli utenti di usare liberamente il bene demaniale.

Per quanto sopra, si è proceduto deferire alla competente Autorità Giudiziaria l’indagato, per le violazione degli Artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione (occupazione sine titulo di area demaniale marittima senza titolo concessorio).