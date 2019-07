Sigilli a noto lido del Gargano: non erano autorizzati. Sequestrati ombrelloni, lettini e chiosco bar

Prosegue senza sosta l’attività del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale (NOPA) di Bari che ieri mattina, nell’ambito dell’attività di Polizia Ambientale e Demaniale in località Mattinatella, frazione del Comune di Mattinata, grazie ad un team composto dal personale appartenente alla Capitaneria di Porto di Manfredonia congiuntamente al personale del Comando di Polizia Locale, hanno posto sotto sequestro penale (ex art. 321 co. III bis c.p.p.), attrezzature balneari e manufatti che insistevano su un’ area demaniale marittima di circa mq.1380 senza qualsivoglia titolo concessorio/autorizzativo, in particolare ombrelloni, lettini, chiosco-bar e zone d’ombra.

Per quanto sopra, si è proceduto deferire alla competente Autorità Giudiziaria il titolare per le violazione degli Artt. 54, 46 e 1161 del Codice della Navigazione (occupazione sine titulo di area demaniale marittima in concessione a soggetto terzo e senza aver perfezionato il relativo subingresso), oltre a violazioni di carattere commerciale concernenti la somministrazione di alimenti e bevande e l’attività di bar.