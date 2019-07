Lido e bar-ristorante sequestrati, ma rompono i sigilli e riprendono l'attività come se niente fosse: scatta l'altro blitz

Ieri pomeriggio i militari della delegazione di Spiaggia di Peschici unitamente alla locale Stazione Carabinieri, coadiuvati dal personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste e dall’Ufficio Locale Marittimo di Rodi Garganico, nel compiere ulteriori accertamenti sui luoghi già sequestrati su disposizione del Tribunale di Foggia presso la località Jalillo in agro di Peschici, hanno accertato una ulteriore violazione dei sigilli posti in data 22 luglio alla struttura adibita a bar-ristorante e gestione attività balneare abusiva nonostante il vincolo di sequestro dei manufatti e delle attrezzature balneari.

Venivano usate le attrezzature balneari già poste sotto sequestro quattro giorni prima e occupata nuovamente la spiaggia libera con le attrezzature, consistenti in 61 ombrelloni e 116 lettini, violando i sigilli, il tutto, come già accertato in totale assenza delle previste autorizzazioni. I militari intervenuti procedevano alla riapposizione dei sigilli e ad informare l’Autorità Giudiziaria.