Giocattoli pericolosi: sequestrati 569 pezzi alla Fiera di Santa Caterina

Un carico di giocattoli pericolosi è stato sequestrato nel pomeriggio di ieri, a Foggia, nell’ambito dei servizi di polizia commerciale finalizzati al contrasto dell’abusivismo su area pubblica, durante la Fiera di Santa Caterina.

Il personale della personale della Squadra Annonaria della Polizia Locale di Foggia, infatti, ha provveduto al sequestro di 569 giocattoli, privi dei requisiti essenziali di sicurezza, a carico di un venditore ambulante di nazionalità bengalese di 50 anni. La merce sequestrata è stata messa a disposizione dell’Autorità Amministrativa competente. L’attività di repressione del fenomeno, tuttavia, va accompagnata dal senso di responsabilità dei consumatori, che devono acquisire consapevolezza del fatto che, acquistando presso rivenditori non a norma, alimentano un mercato che va a danno di quanti esercitano il commercio regolarmente e secondo le norme, oltre ad acquistare prodotti potenzialmente non sicuri.

“Il fenomeno della vendita incontrollata di giocattoli potenzialmente pericolosi per la salute dei bambini merita la massima attenzione, in quanto, l’incauto acquisto di tali oggetti, pone a serio rischio l’incolumità dei più piccoli a causa della totale assenza di controlli sui manufatti e sui materiali utilizzati nella produzione con elevatissima possibilità della presenza di piccoli componenti facilmente staccabili ed ingeribili o inalabili dai bambini in tenera età, oltre a quella di materiali e prodotti di lavorazione tossici o comunque dannosi per la salute. Il consiglio per chi abbia acquistato per strada o detenga giocattoli dei quali non siano certificate le caratteristiche (etichette e stampigliature “CE”) o l’esatta provenienza, è di disfarsene per non porre a rischio l’incolumità dei minori” ricorda il Comandante della Polizia Locale Romeo Delle Noci.