Giocattoli venduti da abusivo senza autorizzazione. L'appello ai foggiani: "Comprate da chi è in regola"

Ieri sera, nel corso dei servizi integrati di controllo del territorio finalizzati al contrasto dell’abusivismo commerciale su area pubblica, la Polizia Locale di Foggia, nell'ambito dei servizi congiunti con le Forze dell'Ordine, ha proceduto al sequestro amministrativo di giocattoli per un totale di 63 pezzi venduti abusivamente in piazza Giordano da un ambulante di nazionalità marocchina, a carico del quale è stato anche contestato un verbale amministrativo per l’importo di 5mila euro, in violazione alla Legge 24/2015 in quanto sprovvisto di qualsiasi autorizzazione. "L’attività di repressione del fenomeno, tuttavia, va accompagnata dal senso di responsabilità dei consumatori, che devono acquisire consapevolezza del fatto che, acquistando presso rivenditori non a norma, alimentano un mercato che va a danno di quanti esercitano il commercio regolarmente e secondo le norme, oltre ad acquistare prodotti potenzialmente non sicuri"