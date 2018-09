Fucile, pistola e munizioni illegali: i 'Cacciatori' scovano arsenale lungo la Statale 89

Armi e munizioni illegali nascoste vicino alla Statale 89. Questa mattina, nel territorio di Cagnano Varano, i Carabinieri della Compagnia di Vico del Gargano e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia hanno rinvenuto in località "Piano del Pozzo", un fucile da caccia calibro 20, una pistola artigianale calibro 12 e 14 cartucce da caccia calibro 20.

Le armi, perfettamente funzionati e non censite in banca dati erano ben nascoste in un pozzetto per la raccolta delle acque attiguo alla strada Statale 89. Armi e munizioni saranno inviate al RIS per essere sottoposte agli accertamenti tecnici. Il sequestro delle armi e del munizionamento è stato compiuto, al momento, contro ignoti, e sono in corso le indagini per identificarne il possessore.