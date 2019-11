Sicurezza alimentare, "stangata" per ambulante di ortofrutta: multa da 2mila e sequestro del carico

Controlli in materia di sicurezza alimentare e maxi sequestro di prodotti ortofrutticoli 'dubbi'. Nelle maglie dell'azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, è finito un commerciante foggiano, sorpreso a vendere prodotti non tracciati.

Come riporta AvellinoToday.it, i carabinieri della Stazione Forestale di Lacedonia, unitamente ai colleghi della Stazione di Lioni ed a personale ASL di Calitri, hanno seguito una serie di controlli in materia di sicurezza alimentare al mercato settimanale in Lacedonia. All’esito delle verifiche è stata elevata una sanzione amministrativa di 2mila euro a carico di un commerciante della provincia di Foggia che, senza autorizzazione, vendeva prodotti ortofrutticoli privi di tracciabilità, utilizzando altresì una bilancia non conforme alla normativa vigente. Sottoposto a sequestro amministrativo circa tre quintali di merce.