Il gps porta la polizia dritta verso il tir rubato: al suo interno un carico di merluzzo norvegese

Recuperato un semirimorchio rubato ad un autotrasportatore bielorusso, a Porto San Giorgio, e il suo intero carico: diversi bancali contenenti 54 scatole di merluzzo nordico del peso di 11 kg l’una.

E' quanto recuperato lo scorso 1° aprile, dagli agenti del Reparto Volanti, nel corso di un servizio di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dei reati predatori. Il fatto è successo intorno alle 10.30 del mattino, quando la pattuglia ha ricevuto la segnalazione di un mezzo pesante rubato il cui GPS indicava le coordinate in località Contrada Titolo, presso un’azienda agricola in disuso.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno individuato il semirimorchio con cella frigorifera in funzione agganciato ad un trattore stradale. Il trattore da accertamenti esperiti non risultava rubato. Il semirimorchio presentava invece una targa sovrapposta, intestata sempre alla stessa ditta proprietaria del trattore.

La cella frigorifera conteneva diversi bancali contenenti 54 scatole di merluzzo nordico del peso di 11 kg l’una. Il trattore stradale unitamente ad un muletto, utilizzato dagli ignoti malfattori per trafugare il carico del semirimorchio, sono stati sequestrati penalmente. Il semirimorchio e la refurtiva venivano rinvenuti e affidati in giudiziale custodia alla ditta per la successiva restituzione al proprietario.