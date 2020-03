Commercianti di Foggia nei guai: vendevano igienizzanti senza-tracciabilità a prezzi folli e mascherine prive di sicurezza

Ulteriori controlli, finalizzati alla repressione di ogni forma di illegalità connessa a fenomeni di concorrenza sleale e di manovre speculative sui prezzi dei beni di prima necessità hanno permesso al comando provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, di individuare e sequestrare, nel capoluogo dauno, in più punti vendita, 2820 flaconi, di varie dimensioni, di igienizzante per le mani.

Si tratta di prodotti detergenti, venduti a prezzi sproporzionati, risultati privi di qualsiasi forma di tracciabilità e/o certificazione sulla loro origine o, in altri casi, riportanti proprietà disinfettanti, non reali, carenti di qualsiasi indicazione sulla etichetta della prescritta autorizzazione alla commercializzazione del presidio medico, che viene registrata presso il Ministero della Salute.

Infine, sono state sequestrate poco più di 6mila mascherine monouso, nei confronti, rispettivamente, di un grossista di detersivi e di una merceria di Foggia nonché di un farmacista di Orta Nova, poiché prive dei requisiti di sicurezza previsti dalle normative per la vendita al dettaglio. In un caso le mascherine messe in vendita erano costituite da un filtro simile a quello utilizzato per le cappe dei piani cottura, avvolto e cucito in un tessuto di cotone; in un altro caso erano state utilizzate delle coppe anatomiche per signore ai cui estremi era stato cucito un elastico.

I titolari delle attività commerciali rischiano sanzioni fino a poco più di 25mila euro. Le attività della Fiamme Gialle proseguono, senza soluzione di continuità, per contrastare ogni forma di comportamento irresponsabile che possa pregiudicare l’efficacia delle disposizioni messe in campo dal Governo, vanificando i sacrifici che la collettività e gli imprenditori onesti stanno sostenendo con grande sacrificio personale ed economico.

