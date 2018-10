Vendeva frutta, ortaggi e verdura inidonei al consumo e senza autorizzazione: scattano multa e sequestro

Questa mattina, nell’ambito dei servizi interforze di contrasto all’abusivismo commerciale su area pubblica, la polizia locale di Foggia ha proceduto al sequestro di prodotti ortofrutticoli posti in vendita su area pubblica in carenza di autorizzazione.

Oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal codice regionale del commercio comminata al venditore, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e confisca 80 kg di frutta, ortaggi e verdura assoggettati a distruzione in quanto privi di documenti di tracciabilità e, pertanto, potenzialmente inidonei al consumo.

Inoltre durante il servizio sono state controllate cinque attività commerciali e sono stati contestati un verbale relativo all’occupazione di suolo pubblico, uno con sequestro amministrativo di un autoveicolo per mancanza di copertura assicurativa, un verbale per mancanza di documenti inerenti la guida, cinque infrazioni per soste irregolari e un provvedimento Daspo.