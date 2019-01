Fruttivendoli abusivi in vari punti della città: sequestrati quintali di frutta e verdura, multe per 15mila euro

Questa mattina, durante i servizi integrati di controllo del territorio diretti al contrasto dell’abusivismo commerciale sulle aree pubbliche, la Polizia Locale di Foggia, con il supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, ha controllato alcuni punti vendita presenti sul territorio, con particolare riferimento alle rivendite di prodotti ortofrutticoli.

Gli agenti hanno elevato 3 verbali amministrativi, per un importo complessivo di 15mila euro, oltre ad eseguire il sequestro amministrativo della merce illecitamente posta in vendita (frutta e verdura) per un totale di circa 4,71 quintali. Un veicolo utilizzato per la vendita della merce è stato sequestrato in quanto è risultato privo di assicurazione. Parte della merce, di dubbia provenienza, è stata distrutta perché priva di qualsiasi documentazione che ne attestasse la tracciabilità. Dei prodotti sequestrati, quelli muniti di idonea certificazione sono stati devoluti in beneficenza.