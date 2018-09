Natante incagliato e abbandonato a riva, a Capojale: a bordo un chilo di marijuana

Natante incagliato sulla costa garganica. A bordo 1 kg di stupefacente. E' quanto recuperato lo scorso venerdì, 15 settembre, dai militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste e del dipendente Ufficio Locale Marittimo di Rodi Garganico, a seguito di segnalazione giunta al 1530. Il fatto è successo in località Capojale, in prossimità di Cala Rossa: un natante da diporto semicabinato (di circa 6 mt. motore fuoribordo da 200 cavalli) era incagliato sulla costa.

A dare supporto da mare, anche la Motovedetta CP880. Sotto il diretto controllo del Comandante del Circondario Marittimo di Vieste, Giuseppe Saverio Zaccaro ed in stretta sinergia con il Comandante della 2^ Squadra Unità Navali della Guardia di Finanza di Vieste, Luca Galliano, è stata ispezionata l’unità al fine di scongiurare la presenza di eventuali diportisti colti da malore e poter ottenere documentazione utile al reperimento di dati e notizie che potessero far risalire al proprietario dell'imbarcazione. Dal controllo pur, non riscontrando la presenza di persone o documentazione, è stato recuperato un collo di circa 1 kg avvolto con del cellophane e contente sostanza stupefacente che a seguito di esami specifici è risultato essere del tipo cannabinoidi (marijuana). Si è proceduto alla denuncia a carico di ignoti alla Autorità Giudiziaria, con relativo sequestro del mezzo e suo contenuto.