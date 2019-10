Marina di Lesina come una discarica: rifiuti speciali, lastre di eternit e materassi abbandonati tra la boscaglia e il mare

Due aree adibite a discariche abusive di rifiuti speciali sequestrate a Marina di Lesina. E’ quanto scoperto dai militari della Guardia Costiera di Lesina, appartenenti all’aliquota del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale (Nopa) della Direzione Marittima di Bari durante un’attività di monitoraggio e vigilanza del litorale. Nel corso dell’attività, gli uomini della Guardia Costiera hanno condotto due diverse operazioni finalizzate al contrasto dei reati commessi contro l’ambiente.

Nel primo caso, a Marina di Lesina, i militari operanti hanno rinvenuto, in un’area boschiva privata, una discarica abusiva di rifiuti. All’interno della stessa area sono stati rinvenuti diversi rifiuti speciali pericolosi, tra di essi anche numerose lastre di eternit (alcune già sminuzzate con il concreto rischio di dispersione di pulviscolo nell’ambiente) e numerose reste utilizzate per l’allevamento di mitili. L’attività d’indagine ha permesso di identificare i proprietari dell’area che sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per gli illeciti ambientali riscontrati.

Nella seconda operazione, invece, sempre a Marina di Lesina ma in un’area pubblica, i militari hanno accertato un’altra area adibita a discarica di rifiuti speciali di vario genere per un ingombro totale di circa 100 mq. Per quanto sopra, al fine di scongiurare il protrarsi delle conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri reati, i militari su conforme avviso dell’autorità giudiziaria, provvedevano a porre sotto sequestro penale urgente le due aree interessate dall’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Le indagini proseguiranno, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia, al fine di identificare gli autori dei reati.

