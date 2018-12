Merce pericolosa per la salute dei foggiani: sequestrati 1368 pezzi tra cosmetici, catene luminose e giocattoli

Nel corso della giornata del 13 dicembre sono stati posti in essere intensi controlli da parte della Polizia Locale di Foggia in materia di tutela del consumatore e di contrasto alle violazioni delle norme del Codice della Strada. Personale della Squadra Annonaria della Polizia Locale di Foggia in assetto S.A.D., durante i controlli in attività commerciali del “Quartiere Ferrovia”, ha proceduto al sequestro amministrativo di 599 pezzi (cosmetici), in quanto privi dell’indicazione relativa all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, in violazione all’art. 6 comma 1 lett. d D.Lgs 206/2005 e D.M. 101/1197; 538 giocattoli , poiché privi di avvertenze di sicurezza in lingua italiana in violazione all’art. 10 comma 5 del D.Lgs n. 54/2011 e sanzionato all’art. 31 c.7 del D.Lgs 54/2011; 231 confezioni di catene luminose a bassa tensione perché immesse sul mercato in violazione alle prescrizioni del D.Lgs 86/2016 sanzionato con art. 14 c. 6 D.Lgs 86/2016.

Il fenomeno della vendita incontrollata di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori merita la massima attenzione, in quanto, l’incauto acquisto di tali oggetti, pone a serio rischio l’incolumità delle persone a causa della totale assenza di controlli sui manufatti e sui materiali utilizzati nella produzione, non potendosi escludere la presenza di sostanze tossiche o comunque dannose per la salute, ovvero, nel caso di componenti elettrici, il mancato rispetto degli standards di sicurezza prescritti in ambito UE per il rischio di incendio o di folgorazione.

Tale problematica è particolarmente sentita con riferimento alle catene luminose utilizzate in questo periodo per gli addobbi natalizi. Il consiglio per chi abbia acquistato o detenga prodotti dei quali non siano certificate le caratteristiche (etichette e stampigliature “CE”) o l’esatta provenienza, è di disfarsene per non porre a rischio la propria incolumità, con particolare riferimento ai minori per quanto riguarda i giocattoli. . Sono state n. 86 le infrazioni accertate e sanzionate in violazione alle norme del Codice della Strada.