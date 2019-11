Cantiere navale senza autorizzazioni, blitz al porto di Manfredonia: sigilli su un'area di 6mila mq

Cantiere navale privo di autorizzazioni, scatta il sequestro a Manfredonia.

I militari della Guardia Costiera sipontina, appartenenti all’aliquota del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale (N.O.P.A.) della direzione marittima di Bari, nell’ambito di un’attività polizia marittima finalizzata alla verifica di abusi di carattere demaniale all’interno del porto commerciale di Manfredonia hanno proceduto al sequestro penale di un’area demaniale adibita a cantiere navale e servizi alla nautica da diporto.

I militari, a seguito di un’attenta attività di verifica della documentazione in possesso della società che gestisce l'intera area, hanno accertato come la stessa - allo stato - fosse sprovvista di titolo autorizzativo rilasciato dalla locale autorità di sistema portuale ovvero come lo stesso fosse scaduto oramai da tempo.

Al termine delle verifiche e su conforme avviso dell’autorità giudiziaria competente, i militari hanno proceduto al sequestro dell’intera area, costituita da circa 4.000 mq (comprensiva di locali e servizi vari) unitamente ad un pontile galleggiante e relativo specchio acqueo per un totale di circa 2.000 mq. Il titolare della società è stato deferito alla Procura della Repubblica di Foggia per le violazioni demaniali accertate.