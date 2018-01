Polizia sequestra bombe carta, petardi e altro materiale esplodente

Come annunciato in sede di conferenza stampa di fine anno, tenuta dal Questore della provincia di Foggia il 30 dicembre scorso, nell’ambito dell’attività di prevenzione messa in campo dalla Polizia di Stato e al fine di incidere in maniera determinante all’aumento della legalità su tutto il territorio provinciale, nelle giornate del 29, 30 e 31 dicembre sono stati disposti, tra gli altri, mirati servizi straordinari di controllo del territorio sia a Foggia che in provincia, finalizzati al contrasto della vendita illegale degli artifici pirotecnici.

Disposti in sede di tavolo tecnico interforze tenutosi in Questura, sono stati attuati in particolare a Foggia, Lucera, San Severo, Cerignola e Manfredonia dagli equipaggi impiegati in servizio di controllo del territorio della Questura e dei Commissariati, unitamente ad equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine, a pattuglie della Divisione PASI e del Nucleo Artificieri Antisabotaggio della Polizia di Stato, proveniente dalla Questura di Bari e inviato ad hoc in Capitanata.

Il 29 dicembre, alle 19 circa, gli agenti del commissariato e del Nucleo Artificieri, in seguito ad un controllo effettuato presso un deposito di una ditta di Apricena hanno proceduto al sequestro di 61 bombe carta, 300 petardi e 2000 manufatti esplosivi di varie dimensioni per un peso complessivo di massa attiva di 100 kg. Inoltre, nel medesimo deposito, sono stati sequestrati 30 kg di polvere esplosiva detenuta illegalmente in quanto non etichettata.

Il 30 dicembre, intorno alle 15.30, a Cerignola, a seguito di controllo effettuato dagli agenti del commissariato e dal Nucleo Artificieri all’interno di due box ubicati in un autoparco, sono stati rinvenuti materiali esplodenti per un numero complessivo di 127 confezioni di diverse dimensioni di artifici pirotecnici e 27 razzi pirotecnici, con massa attiva di complessivi 30 kg. Il titolare dei locali sottoposti a perquisizione, P. G. cerignolano classe 1968, non è risultato in possesso di licenza di deposito per la vendita di tali prodotti ed è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per commercio abusivo di materie esplodenti e omessa denuncia di materie esplodenti.

Nello stesso giorno, intorno alle 18, a Manfredonia gli agenti del commissariato e del Reparto Prevenzione Crimine hanno proceduto al controllo di una bancarella sita sulla pubblica via, al termine del quale il soggetto che effettuava la vendita di materiale esplodente, G.A., classe 1985, è stato denunciato in stato di libertà per i reati di fabbricazione o commercio abusivo e omessa denuncia di materie esplodenti. Infatti, sulla bancarella e nell’autovettura dell’uomo, parcheggiata lì davanti, è stato rinvenuto materiale esplodente di vario genere (bombe carta, petardi, batterie di diverso tipo di prodotti pirici), per un totale di 150 kg di massa attiva, venduto illegalmente. Anche l’autovettura e una somma di denaro, provento della vendita illecita, sono stati sottoposti a sequestro.

A Foggia il giorno della vigilia di Capodanno, alle 9.30, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dei Reparti Prevenzione Crimine hanno proceduto al sequestro di 400 confezioni di prodotti pirotecnici di diverso tipo, per un totale di 11 kg. Nello specifico, gli equipaggi hanno controllato due soggetti in Viale della Repubblica che si apprestavano a montare una bancarella. Da accertamenti effettuati, G.S. e S.A. foggiani classe 1984 e 1987, sono risultati sprovvisti della prevista licenza e quindi denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di commercio abusivo di materie esplodenti.

Nell’anno 2018 proseguirà con grande determinazione l’attività della Polizia di Stato, tesa a prevenire e reprimere tutte le forme di criminalità diffusa e di degrado urbano nell’intera provincia, con il fine ultimo di aumentare il senso di legalità e la percezione di sicurezza tra i cittadini.

