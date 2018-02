Sequestrati i beni di Corvino, elemento di spicco della ‘Società Foggiana’ arrestato nel blitz ‘Corona’

I militari del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia, unitamente al Reparto Anticrimine del ROS di Bari, hanno eseguito la misura di prevenzione del sequestro e contestuale confisca, emessa ai sensi del Codice Antimafia, dal Tribunale di Foggia-Ufficio Misure di Prevenzione, su richiesta della Procura della Repubblica – DDA di Bari, nei confronti di Agostino Corvino, classe ‘72, ritenuto elemento di spicco della ‘Società Foggiana’, batteria Trisciuoglio-Prencipe-Tolonese.

L’uomo annovera diversi precedenti per reati concernenti le sostanze stupefacenti, estorsione, resistenza, lesioni e violazioni della sorveglianza speciale. Lo stesso è stato arrestato a luglio 2013 nell’ambito dell’operazione ‘Corona’, in quanto si era reso responsabile di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsioni, ricettazioni, spaccio di stupefacenti e sequestro di persona e condannato per gli stessi reati nel 2016 dalla Corte di Appello di Bari alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione.

La misura è scaturita dalle risultanze delle indagini patrimoniali svolte dal citato Reparto Anticrimine, che hanno consentito di accertare una notevole sproporzione tra i redditi da lui dichiarati, il quale è titolare di una licenza come commerciante ambulante di prodotti ortofrutticoli, e il tenore di vita del suo nucleo familiare, sproporzione avvalorata ulteriormente dai numerosi beni immobili, anche di pregio, posseduti dallo stesso e dai suoi familiari.

Pertanto se ne desume che i beni posseduti costituiscano il frutto o il reimpiego delle attività illecite poste in essere dal Corvino, nel corso degli anni. Per tali ragioni è stata disposta la confisca dei seguenti beni, alcuni intestati a parenti, ma riconducibili a lui, tutti situati nel comune di Foggia: 1 unità immobiliare adibita ad abitazione di circa 100 mq, 1 locale adibito a box; 1 autovettura e un ciclomotore. Il valore dei beni confiscati è stato stimato in circa 500mila