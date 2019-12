Abusivismo demaniale sul Gargano: sigilli a struttura ricettiva a Mattinata, sequestrata villetta a Lesina

Abusivismo demaniale sul litorale garganico, scattano i sequestri. Proseguono senza sosta, infatti, le attività di monitoraggio delle coste da parte degli uomini della Capitaneria di Porto di Manfredonia e di Vieste appartenenti all’aliquota del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale (Nopa) della Direzione Marittima di Bari.

Nel dettaglio, sono state portate a termine due distinte operazioni. La prima a Mattinata, dove i militari della Guardia Costiera di Manfredonia hanno proceduto, su conforme avviso della Procura della Repubblica di Foggia, al sequestro di un’intera struttura ricettiva presente sul litorale adiacente al porto di Mattinata, denunciando il titolare della stessa, che è stato nominato custode giudiziale senza facoltà d’uso.

I militari, dall’analisi della documentazione autorizzativa acquisita, hanno accertato come la struttura non avesse il permesso per il mantenimento annuale della stessa dal punto di vista paesaggistico ovvero che il termine per lo smontaggio fosse fissato al 31 ottobre scorso. L’attività di polizia giudiziaria da parte dei militari proseguirà al fine di accertare eventuali ulteriori responsabilità e giuste indicazioni della Autorità Giudiziaria.

Infine a Lesina, i militari dell’Ufficio Locale Marittimo di Lesina e Vieste, hanno notato che un soggetto stava effettuando lavorazioni su un’immobile ubicato in località Schiapparo. Dopo aver esperito i primi accertamenti ed identificato il soggetto intento nei lavori edili sulla villetta, si è appurato al Comune che l’opera era completamente abusiva e priva di qualsivoglia autorizzazione. Pertanto si è posto sotto sequestro penale l’intero immobile per le violazioni demaniali, paesaggistiche ed urbanistiche rilevate. Denunciato il proprietario. Il lavoro di verifica e controllo dei litorali da parte degli uomini e donne del Compartimento Marittimo di Manfredonia proseguiranno sotto il sapiente coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia al fine di tutelare le coste e l’ambiente marino-costiero, con tolleranza zero verso tutti gli abusi che verranno rilevati.