Pesca illegale sul Gargano, blitz della guardia costiera a Rodi: sequestrate rete e attrezzature per 2mila euro

Pesca illegale, preseguono senza sosta i controlli sul litorale garganico da parte della guardia costiera.

Nella giornata di oggi, infatti, l’attività di controllo sul litorale di Rodi Garganico, finalizzata alla repressione/contrasto in materia di pesca e della commercializzazione illegale di prodotto ittico, ha portato a rilevare ed accertare due infrazioni in materia di pesca. Qui, i militari hanno rinvenuto e sequestrato circa 40 metri di rete ed attrezzi di un valore di circa 2.000 euro, utilizzati come vettore per la pesca illegale, e quindi non conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. Tali controlli proseguiranno in maniera incessante e senza soluzione di continuità al fine di contrastare tale attività di pesca illegale.