Carne e pesce in vendita senza etichette, scattano multe e sequestri: nei guai tre venditori

Stop alla vendita su pubblica area di prodotti quali carne e pesce. Questa mattina, ufficiali e agenti del Nucleo di Polizia Commerciale della Polizia Locale di Foggia, con il supporto della polizia e l’intervento dei sanitari della Asl, hanno accertato una attività di vendita di tali prodotti in strada, in totale difformità rispetto alle norme urgenti.

I tre venditori, di nazionalità italiana, sono stati sanzionati per un importo di € 9.500, in quanto hanno posto in vendita 28 confezioni di carne e 40 kg di pesce privi di etichettatura e di provenienza incerta, e, pertanto da considerarsi pericolosi per la salute pubblica. La merce è stata sequestrata e distrutta.