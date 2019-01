Blitz di polizia e finanza a Mattinata e Cerignola: sequestri di beni a tre esponenti della criminalità organizzata

Tra ieri mattina e oggi, gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Foggia e Militari della Guardia di Finanza di Foggia hanno dato esecuzione alla misura di prevenzione patrimoniale di tre distinti decreti di sequestro anticipati d'urgenza emessi, su richiesta del Questore di Foggia, dal Tribunale di Bari a carico di tre noti pluripregiudicati, di cui due sono elementi di spicco della criminalità organizzata garganica nel Comune di Mattinata, sciolto per infiltrazioni mafiose ed attualmente amministrato da una commissione straordinaria, mentre l’altro soggetto colpito è un uomo di Cerignola, appartenente alla criminalità locale. I dettagli delle operazioni saranno illustrate in mattinata, in sede di conferenza stampa-