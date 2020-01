Giorni difficili per Alfredo e Paola, da un assessorato all'altro si fa dura per i fratelli: strada ancora lunga per un tetto

Derubati finanche dei loro averi nei 27 giorni passati al riparo dal freddo sul pavimento di un Pronto Soccorso - dove hanno trascorso anche le festività natalizie - Paola e Alfredo dovranno attendere ancora un po' (si spera non troppo) prima di conoscere il loro futuro, nella speranza che la situazione dei due fratelli si risolva al più presto con un tetto e due posti letto. E' quanto entrambi chiedono da più di un mese.

Nulla di più rispetto all'urgenza dei due foggiani di trovare una sistemazione adeguata, è emerso dall'incontro tenutosi questa mattina negli uffici dell'assessorato alle Politiche Sociali dopo un tiraemmolla durato qualche settimana.

Eppure Alfredo aveva riposto la speranza di una soluzione a stretto giro, di un tetto che in questo momento verrebbe loro assicurato da una volontaria; necessità di cui si era fatto carico anche Francesco Niglio, il dottore degli ultimi che oltre ad essersi interessato alla vicenda, ha teso loro una mano impiegando energie e risorse personali pur di non vederli dormire per strada, sotto al vento, al gelo e alle intemperie della stagione invernale. Oggi Alfredo avrebbe voluto portare una bella notizia a sua sorella Paola, ma non è stato possibile.

Contattata telefonicamente intorno all'ora di pranzo, a FoggiaToday l'assessore Raffaella Vacca ha precisato che l'assessorato di riferimento, che della vicenda di Alfredo e Paolo sarebbe stato informato al termine dell'incontro, è quello delle Politiche Abitative: "Non ci sono strutture, abbiamo dato loro alcune informazioni-indicazioni sulle misure di sostegno economico - Reddito di Cittadinanza o Red - e assicurato il nostro impegno e la massima disponibilità". E ancora, "Hanno il mio e i contatti degli assistenti sociali, dovranno rivolgersi a un Caf e renderci partecipi dello sviluppo della situazione. Ci attiveremo come è giusto che sia" sottolinea Vacca, che conclude: "Per quello che si può fare noi ci siamo".

Ora, nelle more di attendere gli sviluppi del caso e confidando nel lavoro dei due assessorati - quello alle Politiche Sociali e l'altro alle Politiche Abitative - la domanda sorge spontanea: se i due fratelli indigenti non avessero avuto una sistemazione messa temporaneamente da una volontaria, dove avrebbero dormito questa notte Alfredo e Paola, se è vero - come sostiene l'assessore - che non vi sono in città strutture per under 65 e le condizioni dei due fratelli non richiedono un'assistenza sanitaria? (altra condizione senza la quale non sarebbe possibile usufruire di un dormitorio).