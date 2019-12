Vinta dal freddo, si rifugia in un condominio. Polizia soccorre giovane donna: "La mia vita fatta di stenti ed emarginazione"

Cerca rifugio in condominio per ripararsi dal freddo, polizia soccorre giovane donne e la affida ai servizi della Caritas. È accaduto ieri sera, a Foggia, dove una ragazza italiana di 32 anni, senza fissa dimora, vinta dal freddo, si era rifugiata in uno stabile.

Il portiere del condominio ha segnalato la presenza della donna alle forze dell’ordine: un equipaggio delle 'Volonati' ha quindi identificato ed assistito la 32enne, che ha raccontato agli agenti la sua vita. Alle sue spalle un vissuto complicato, fatto di stenti e di emarginazione. Vive per strada da diverso tempo, senza un ricovero ed è costretta a trascorrere le notti all’addiaccio.

I rapporti con i suoi familiari si sono rotti a causa di problemi relazionali. L’arrivo dell’inverno e l’abbassamento delle temperature di questi giorni hanno accentuato le sue condizioni di disagio e di precarietà, così ieri ha cercato rifugio in un cortile condominiale.

L’intervento dei poliziotti ha consentito di farle trovare una sistemazione provvisoria presso una struttura di accoglienza per sole donne della Caritas Diocesana che prontamente si è offerta a darle assistenza e sostegno. Sono state le stesse volontarie a prenderla in carico e a trasferirla sotto il nuovo tetto.