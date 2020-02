Storica sentenza: il Tribunale di Foggia riconosce pensione di reversibilità a una donna (la compagna era morta 9 anni fa)

"Grazie al tribunale di Foggia, dopo 9 anni di attesa, Lili ha finalmente potuto prendere la pensione di reversibilità che le spetta". Lo dichiara Fabrizio Marrazzo, ingegnere gestionale e attivista LGBT+ dal 1994. "Lili è una Donna Lesbica. Nel 2011 ha sfortunatamente perso Maria Teresa, la sua compagna di vita, con cui conviveva da ben 21 anni, ma a quel tempo non era stata ancora emanata la legge sulle Unioni Civili e loro non erano riconosciute come coppia".

Il portavoce Gay center aggiunge e conclude: "Oggi sono numerosi i casi come il suo, in cui vedove e vedovi che hanno perso il partner prima della legge sulle Unioni Civili, non ricevono la pensione di reversibilità e il Governo Italiano deve necessariamente legiferare a riguardo"-