VIDEO | Semafori con il contasecondi: potrebbero arrivare anche a Foggia

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il 2018 potrebbe portare una novità anche a Foggia, ovvero il semaforo contasecondi

Dal 19 dicembre 2017, infatti, sono in vigore le disposizioni previste dal Decreto del 27 aprile 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che regolano l'omologazione e l'installazione dei cosiddetti sistemi ‘countdown’ sopra gli impianti semaforici. In funzione in alcune città d’Italia da ormai quattro anni, per il capoluogo dauno potrebbe trattarsi invece di una novità assoluta. Pedoni e automobilisti non dovranno più preoccuparsi di attendere con impazienza il verde o di aver paura che da un momento all’altro scatti il giallo-rosso.

Si legge nel decreto: "Le luci countdown svolgono una funzione accessoria in quanto aggiungono una ulteriore informazione agli utenti della strada visualizzando la durata rimanente del tempo previsto per l'accensione delle luci della lanterna semaforica nella fase corrispondente". si applicano sia nel caso di installazione di nuovi impianti semaforici, sia in quello di sostituzione integrale di impianti esistenti. Il contasecondi potrebbe fornire anche un rilevante contributo alla qualità dell'aria soprattutto nelle zone della città maggiormente trafficate