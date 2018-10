Discarica a cielo aperto a Manfredonia: il degrado, tra scatole di polistirolo e scarti di prodotti ittici

A Manfredonia, periferie utilizzate come discariche a cielo aperto.

L'unità mobile delle Guardie Ambientali Italiane del comando regionale di Manfredonia, coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, nel pomeriggio del 19 ottobre, durante servizio di controllo sul territorio al contrasto e abbandono dei rifiuti per la salvaguardia e tutela ambientale, giunti in località Mezzanelle, hanno scoperto un sito utilizzato per l'abbandono di rifiuti: contenitori in polistirolo, sacconi neri contenenti scarti di lavorazione di pesce e immondizia prodotta dall'azienda come guanti di gomma, pacchetti di sigarette, confezioni che contenevano cialde di caffè.

Le Guardie hanno subito informato i Carabinieri Forestali di Bari e la stazione Carabinieri Forestali del Lago Salso di Manfredonia che, impegnati in altri interventi, nell'immediato non potevano intervenire. Le Guardie, per evitare che i rifiuti potevano essere bruciati, hanno cristallizzato la scena e particolari utili per risalire ai eventuali responsabili dell'abbandono. Il responsabile delle Guardie Ambientali lancia un appello alle istituzioni locali, affinché vengano aumentati i controlli sul territorio e rimossi "almeno" i rifiuti segnalati, per evitare ulteriori danni al territorio e inquinamento ambientale.