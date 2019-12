Distruggono albero di Natale in piazza, spunta il biglietto dei vandali: "È stata una ragazzata. Perdonateci!"

"È stata una ragazzata. Perdonateci!". Il messaggio di scuse da parte dei vandali che la scorsa notte hanno distrutto l'albero di Natale posizionato in piazza Municipio, a San Severo, è affidato ad una 'letterina' che penzola da un ramo.

Scuse accettate da parte del primo cittadino, Francesco Miglio: "Gli autori dell’atto vandalico fatto all’albero di Natale di Piazza Municipio con questa coccarda hanno chiesto scusa. Nella vita tutti sbagliano ma bisogna avere il coraggio di chiedere scusa: un vero uomo fa così. Accetto le scuse.

Ma dimostratemi che sono sincere: domani pomeriggio alle 18.30 vi aspetto in municipio. Voglio parlare con voi guardandovi negli occhi. Poi insieme andiamo in piazza e addobbiamo l’albero tutti insieme".

Intanto, in città, scatta l'iniziativa per "combattere l'inciviltà con la civiltà: abbiamo acquistato altre decorazioni per addobbare l'albero insieme a voi, bambini, adulti e anziani. Puoi contribuire anche tu - fanno sapere da palazzo di città - portando una decorazione da appendere". L'appuntamento è per domani, 13 dicembre, alle ore 20, in piazza Municipio, a San Severo.

