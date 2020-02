Danni ingenti e pericoli a Monte Sant'Angelo: sindaco chiude le scuole. Divelti e abbattuti alberi, regoli, cornicioni e pali

Maltempo e allerta arancione per vento in provincia di Foggia. A Monte Sant'Angelo domani 6 febbraio 2020 scuole chiuse. Attivato il Coc, vertice in Prefettura