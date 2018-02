Scuole chiuse a Foggia ma è una fake news. Landella: “Cercheremo di identificare l'irresponsabile"

Franco Landella mette in chiaro le cose: la notizia circolata in queste ore su Facebook altro non è che una fake news confezionata da una “persona irresponsabile” e spiega: “In questi minuti, viene diffusa attraverso i social una notizia relativa ad una presunta ordinanza di chiusura di tutte le scuole cittadine di Foggia. Si tratta di una notizia falsa punto, invitiamo a consultare i profili affidabili, ovvero quello del sottoscritto e quello del Comune di Foggia, per avere certezze sulle notizie in circolazione su questo tema. Chi ha confezionato questa fake news è una persona irresponsabile, che cercheremo di identificare per i provvedimenti del caso. Le condizioni meteo sono all'attenzione dell'amministrazione che le valuterà, anche in relazione alle disposizioni della protezione civile regionale, prendendo le conseguenti decisioni.