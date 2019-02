Un sistema antintrusione e la videosorveglianza a difesa degli alunni della scuola d'infanzia Fresu

“Al massimo nell’arco di 20 giorni, in modo da permettere l’espletamento di tutte le necessarie fasi tecniche e burocratiche, il servizio di videosorveglianza della scuola comunale per l’infanzia ‘Angela Fresu’ sarà potenziato significativamente e l’istituto sarà dotato di un sistema tecnologico antintrusione. Accanto a questi interventi, inoltre, saranno confermati il pattugliamento della Polizia Locale e la vigilanza speciale da parte delle Forze dell’Ordine, che colgo l’occasione per ringraziare. Ringrazio inoltre il comandante provinciale dei Carabinieri, Colonnello Marco Aquilio, e l’Associazione Carabinieri, che collaboreranno attivamente al presidio delle strutture scolastiche.

Le irruzioni dei giorni scorsi, dunque, non devono generare paura nelle famiglie degli alunni, delle quali comprendo naturalmente l’apprensione. Il balordo responsabile dell’irruzione è stato quasi immediatamente individuato grazie allo straordinario lavoro di indagine delle Forze dell’Ordine e della Magistratura, cui va il mio grazie, esteso anche al Prefetto di Foggia, Massimo Mariani, per la sensibilità con la quale ha seguito queste vicende.

L’esito dell’attività degli inquirenti ha permesso di chiarire che si è trattato del gesto di una sola persona, entrata nella scuola senza alcuna arma e senza avere il volto travisato, oltre che in assenza di una ‘regia’ esterna.

L’amministrazione comunale è in prima linea nell’innalzamento delle condizioni di sicurezza per gli alunni dell’istituto ‘Angela Fresu’ ed è accanto alle loro famiglie in termini di impegno e di attenzione, che, ovviamente, estenderemo a tutti gli altri plessi scolastici di competenza comunale”.