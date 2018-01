Shock a San Severo: scritte e simboli di stampo antisemita, firmato A.C.A.B.

Scritte e simboli di chiaro stampo antisemita e contro le forze dell'ordine sono comparse negli ultimi giorni in zona centrale, a San Severo, nei pressi di via Soccorso. Una svastica (al contrario, tra l'altro), il nome di Adolf Hitler (anche questo scritto male) e l'acronimo A.C.A.B. ("All coops are bastards", tutti i poliziotti sono bastardi), diffusasi negli anni '70 nel Regno Unito ad opera di skinheads nell'ambiente calcistico, campeggiano sui muri, nei pressi di un ex plesso scolastico.

Chiare provocazioni che lasciano trapelare un sentimento anti-stato in una delle zone più attenzionate negli ultimi tempi dalle forze dell'ordine e dal Ministero degli Interni . Foto de 'La Gazzetta di San Severo'.