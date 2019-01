"Amnistia per Battisti", anche a Foggia scritte per il terrorista degli anni di piombo

Questa mattina la targa di piazza Cesare Battisti vicino al Teatro Giordano di Foggia (quella del patriota, giornalista, geografo, politico socialista e irredentista italiano), è stata imbrattata da ignoti e sostitutita con la scritta "Amnistria per Battisti". Casi analoghi si sono verificati già in altre città italiane. In mattinata la targa imbrattata è stata sostituita alla presenza di una pattuglia dei carabinieri.

Il commento del sindaco di Foggia

A titolo personale ed istituzionale, nella certezza di rappresentare il comune sentire dell’intera città di Foggia, esprimo il mio sdegno e la mia condanna per l’atto vandalico con cui è stata imbrattata la targa di piazza Cesare Battisti. Un gesto idiota, compiuto da qualche nostalgico della violenza politica legata all’estremismo comunista. Naturalmente abbiamo provveduto immediatamente a ripulire la targa con la quale la piazza del nostro Teatro Umberto Giordano è intitolata ad un eroe nazionale, tra i più importanti ed autorevoli protagonisti dell’irredentismo italiano. Contestualmente ho dato mandato al Comandante della Polizia Locale di operare tutti gli accertamenti utili a risalire ai responsabili dell’atto vandalico. Gli autori di questa sfolgorante dimostrazione di stupidità, evidentemente, ignorano tanto i valori democratici quanto il rispetto del bene pubblico, oltre a mostrare la più completa assenza di rispetto per le vittime del terrorista assicurato recentemente alla giustizia italiana con grande soddisfazione mia e di tutti gli italiani perbene”.